Polizisten sind bei einem Routineeinsatz in Berlin-Moabit auf heftigen Widerstand gestoßen. Sie hatten einen in zweiter Reihe parkenden Wagen in der Beusselstraße überprüft. Die Insassen, ein 35-Jähriger und seine hochschwangere 31 Jahre alte Frau, attackierten daraufhin die Beamten verbal und körperlich, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.