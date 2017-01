Vor rund einem Monat soll er einem anderen Mann in Berlin-Moabit ein Stück vom Ohr abgebissen haben - nun konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatte ein Zeuge den Tatverdächtigen am Mittwoch im Kleinen Tiergarten erkannt und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den 24-Jährige Mann anschließend am U-Bahnhof Tiergarten fest. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Dezember letzten Jahres gerieten der Tatverdächtige und ein 23-jähriger Mann in einem Internetcafe in Streit. Zunächst versuchte der Angreifer ihm eine Bierflasche an den Kopf zu werfen. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Gerangel gekommen sein, in dem der Täter beherzt zubiss. Anschließend konnte er fliehen. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.