Die Berliner Feuerwehr hat Schwierigkeiten, Nachwuchskräfte zu bekommen. Die Zahl der Bewerber sinkt seit Jahren. So sind in diesem Jahr 121 Ausbildungsplätze für September ausgeschrieben. Beworben haben sich bisher nur 220. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Februar.

Offenbar würden sich immer weniger junge Menschen für die Berufe Feuerwehrmann und Notfallsanitäter in Berlin entscheiden, sagte Ausbilder Frank Blümel dem rbb: "Momentan sieht es so aus, dass der Beruf Feuerwehrmann und Notfallsanitäter zu unattraktiv ist. Im Vergleich zu anderen Bundesländern zahlen wir halt weniger Geld", so Blümel. So bekommen Berufsanfänger in Berlin 2.190 Euro brutto. In Sachsen sind es 2.360 Euro, in Hamburg sogar 2.500 Euro. Deshalb verlassen viele nach der Ausbildung die Stadt Berlin.