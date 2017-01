Nach der Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen am Weihnachts-Wochenende kommen die Ermittlungen gegen die sieben Verdächtigen laut Staatsanwaltschaft zügig voran. Wie Sprecher Martin Steltner am Montag sagte, sind die Aufnahmen von Überwachungskameras bedeutsam für die Ermittlungen. Den jungen Männern zwischen 15 und 21 Jahren, die allesamt nach wie vor in Untersuchungshaft sitzen, wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sollen die jungen Männer auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg die Kleidungsstücke eines Obdachlosen angezündet haben. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten, die sofort die Flammen löschten, wurde der 37-jährige Mann nicht verletzt. Sechs der Verdächtigen hatten sich nach dem Angriff der Polizei gestellt, nachdem die Polizei auch mithilfe von Videobildern nach den Männern gesucht hatte. Der siebte wurde nach Polizeiangaben von Zivilfahndern festgenommen.

Zunächst hatten die Verdächtigen unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung gemacht, wie die Behörde nach Weihnachten mitteilte. Die jungen Männer hätten in den Vernehmungen aber eingeräumt, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag im U-Bahnhof Schönleinstraße gewesen zu sein, sagte eine Sprecherin. Dies wäre auch schwer abzustreiten gewesen, hieß es. Die Verdächtigen waren von Überwachungskameras gefilmt worden.

Am Dienstag voriger Woche waren Haftbefehle gegen die sieben Verdächtigen ergangen. Seitdem sitzen die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Da ihnen gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen wird, würde ihnen im Falle einer Verurteilung in jedem Fall Gefängnis drohen. Ob es tatsächlich zu einer solchen Anklage kommt, entscheidet sich aber erst, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Möglicherweise wird der Tatvorwurf auch heruntergestuft, oder es stellen sich unterschiedlich große Tatanteile heraus - was bei einer Gruppe von sieben mutmaßlichen Tätern nicht unwahrscheinlich ist.