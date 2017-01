Wer es gerne frisch zwischen den Beinen hat, war am Sonntag in der Berliner U-Bahn richtig. Zum sechsten Mal trafen sich rund 200 Freunde des hosenlosen Vergnügens im öffentlichen Nahvkerkehr zum "No Pants Subway Ride". Ziel der U-Bahn-Fahrt ohne Hose ist laut Veranstalter mar-mar "andere Fahrgäste zum Schmunzeln zu bringen". Die Teilnehmer müssen ernst bleiben und den Eindruck vermitteln, sie täten etwas völlig Normales.

Damit die Veranstaltung nicht entgleist, sollen sich die Teilnehmer an klare Regeln halten. Komplett frei untenrum geht nicht, es sollte schon ein Schlüpfer vorhanden sein. Erlaubt sind Feinripp mit oder ohne Eingriff, "ein lustiges Paar Strapse" oder ein "Leopardenfell Unikini". Verboten sind laut Veranstalter Textilien wie der klassische "Elefantenrüsselslip", "Strings" oder "offensichtlich anstößige oder pornographische" Unterwäsche. Unerwünscht sind außerdem Alkohol, Kameras und Werbeschilder. Denn unbeteiligte Fahrgäste sollen sich durch die Fahrgäste in Unterhose nicht gestört fühlen.

Die Idee stammt eigentlich aus New York. 2008 sind die Berliner Initiatoren darauf gestoßen, vier Jahre später brachten sie die internationale Aktion des Kollektivs Improv Everywhere in die deutsche Hauptstadt. In diesem Jahr trafen sich die Teilnehmer am Bahnhof Frankfurter Allee, um dann im Zug die Hose herunterzulassen und in kleineren Gruppen quer durch Berlin zu fahren.

2016 hatten an der Veranstaltung knapp 200 Menschen teilgenommen.