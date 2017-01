Neuer Mordverdacht nach totem Rentner in Tiefkühltruhe

Der mutmaßliche Mörder des Berliner Rentners, der in einer Tiefkühltruhe entdeckt wurde, ist in einen neuen Mordverdacht geraten. Eine Frau, die heute 92 Jahre alt wäre, wird seit 2000 vermisst. Sie wohnte zu der Zeit in der Nähe des Rentners - und im selben Haus wie der Tatverdächtige.