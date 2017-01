Organspenderate in Brandenburg am zweithöchsten

Zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es ein klares Gefälle - wenn es um Organspende geht. Im Osten haben 2016 mehr Menschen ihre Organe gespendet als im Westen. Brandenburg gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Spendenrate.



Berlin und Brandenburg gehören zu den Bundesländern mit vergleichsweise hohen Spenderaten: Pro eine Million Einwohner spendeten in Brandenburg durchschnittlich 14,2 Menschen ihre Organe. In Berlin waren es 12,3. Am höchsten liegt die Spenderate mit 23,5 in Hamburg. Weit abgeschlagen folgen Mecklenburg-Vorpommern (18,8), Sachsen (15,0) und Sachsen-Anhalt (14,5). Damit liegen die ostdeutschen Bundesländer weit vor den westdeutschen. Im bundesweiten Durchschnitt spendeten nur 10,4 Menschen pro eine Million Einwohner Organe.

Der geringen Organspendebereitschaft stehen in Deutschland mehr als 10.000 Patienten gegenüber, die auf den Wartelisten für eine Organtransplantation stehen. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bundesweit 3.049 Organe transplantiert.

Die hohe Zahl von Transplantationen erklärt sich durch den internationalen Austausch gespendeter Organe über die Vermittlungsstelle Eurotransplant. Im europäischen Vergleich ist die Spendebereitschaft in Deutschland niedrig: So spenden zum Beispiel in Belgien pro Million Einwohner 28 Menschen ihre Organe in einem Jahr. In den Niederlanden sind es durchschnittlich 16.