Pferd bricht in Cottbus in zugefrorenen Swimming-Pool ein

Ein Pferd ist am Dienstagnachmittag im Cottbuser Ortsteil Döbbrick unfreiwillig in einem Swimming-Pool baden gegangen. Das Tier war auf einem Privatgrundstück durch eine dünne Eisdecke in das Schwimmbecken gefallen.

Daraufhin wurde das Wasser abgepumpt und Strohballen als Kletterhilfe in den Pool gestapelt. Nach mehreren Versuchen konnte sich das Tier mit eigener Kraft aus dem Pool retten. In der Zwischenzeit sei das Pferd mit warmen Wasser auf dem Rücken gewärmt worden, hieß es. Ein Tierarzt versorgte es anschließend weiter.



Die Feuerwehr war vorsorglich mit einem Kran-Fahrzeug angerückt um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien. Die schwere Technik wurde aber nicht benötigt. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.