Feuerwehreinsatz in Cottbus kostet 700 Euro

Die Rettung des Pferdes, das am Dienstag im Cottbuser Ortsteil Döbbrick von der Feuerwehr aus einem vereisten Pool geborgen wurde, kann die Halterin teuer zu stehen kommen: Ein Sprecher der Stadtverwaltung sprach am Mittwoch von 700 Euro, die der Frau in Rechnung gestellt werden sollen.

Allerdings ist noch offen, wer zahlen muss. Zunächst ist zu klären, wie das Pferd von seiner eingezäunten Koppel ausbrechen konnte und ob möglicherweise eine Fahrlässigkeit des Koppelbesitzers vorliegt. Das Tier könnte auch freigelassen worden sein - im Schnee wurden Fußspuren entdeckt.

Die Feuerwehr hatte mehrere Stunden gebraucht, um das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein Tierarzt kümmerte sich um die Erstversorgung. Bisher habe der siebenjährige Haflinger-Wallach kein Fieber, sagte die Halterin dem rbb-Studio Cottbus.