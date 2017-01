Die "Polarstern" auf Expedition im Eismeer - Hoffen auf das große Weiß

01.01.17 | 21:10 Uhr

So wenig Meereis wie in diesem Jahr gab es in der Antarktis selten. Zwischen den Jahren hoffen Besatzung und Wissenschaftler der "Polarstern"-Expedition auf erste eisige Eindrücke. Vielleicht klappt es ja zum neuen Jahr? Von Steffi Stoye und Tom Ehrhardt



Das Gefühl, auf weiße Weihnachten zu hoffen, kennen wir alle. Sollte nicht die Antarktis einer der wenigen Orte weltweit sein, wo es zum Jahresende friert, schneit und Eis im Überfluss zu finden ist? Eigentlich ja, aber nicht in diesem Dezember: Nie seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen gab es so wenig Meereis im antarktischen Sommer. Die Sehnsucht auf Weiß so weit das Auge reicht teilen alle an Bord. Wo sind die Pinguine, die auf Schollen vorbeifahren? Wo ist das verrückte Licht, wenn das Schiff im strahlenden Sonnenschein nur von Eis umgeben ist? Für Krankenschwester Carmen Schwitzky-Schwarz ist es das zweite Mal in der Antarktis. Die Abenteuerlust auf die entlegenen Regionen der Welt hat sie auf die "Polarstern" geführt. "Es ist die absolute Stille, manchmal kommen die Pinguine und schnattern", erzählt sie. "Ich suche mir dann gern einen Platz an Deck und genieße das. Dabei finde ich innere Ruhe. Es ist unbeschreiblich." Doch der Zauber des Eismeeres lässt auf sich warten.

Hypnotische Wirkung der Szenerie

Das ist gut und schlecht für die Wissenschaftler auf der "Polarstern". In vergangenen Jahren machte es die Eisdecke manchmal schwer, Geräte auszubringen oder nach Jahren vom Meeresboden zurückzuholen. Auf der anderen Seite sind technische Neuheiten an Bord, die auf dem Eis ihren Praxistest absolvieren sollen. Zwei Tage vor Silvester kommt endlich die Meereiskante in Sichtweite. Vor allem die jungen Polarnovizen aus der Wissenschaft zieht es auf das Peildeck. Erst machen sie Fotos, dann setzt die hypnotische Wirkung der Szenerie ein: die Schattenspiele der Sonne auf den Eisbergen, das Versprechen einer Eiswelt bis über den Horizont hinaus. Doch es bleibt ein kurzes Vergnügen. Nachdem die Forschungsgruppen ihre Projekte für den Tag abgeschlossen haben, zieht die "Polarstern" weiter.

Seemannsgarn auf dem Märchendeck

Statt eines frostigen Szenenwechsels wird die anstehende Silvesterfeier für ein wenig Abwechslung vom Arbeitsalltag sorgen. Der Geräteraum auf dem Arbeitsdeck wird seinem Namen am letzten Morgen des Jahres nicht mehr gerecht. Eine große Fläche ist freigeräumt: Hier soll getanzt werden, dort wird die Sektbar aufgebaut. Hinter dem Tresen stehen abends freiwillige Wissenschaftler als Barkeeper. Ansonsten schwirren allerhand Gerüchte über die Decks. Angeblich wird gegrillt, aber davon haben die verantwortlichen Jungs im Maschinendeck noch nichts gehört. Sogar das Wort "Spanferkel" macht die Runde. Einige erzählen vom Feuerwerk der vergangenen Jahre. Andere bezweifeln diese Geschichten, denn das wäre ja Licht- und Umweltverschmutzung. Genaues ist auf dem Arbeitsdeck heute schwer zu erfahren. Glauben sollte man hier sowieso nicht alles. Immer hat man angeblich gerade wieder etwas verpasst: Pinguine, Wale, zerbrechende Eisberge. Dank all des Seemansgarns hat sich dieser Bereich des Schiffes schon den Spitznamen "Märchendeck" eingehandelt. Eines steht fest: Angestoßen wird zu Mitternacht ganz oben.

Ansteckendes Eis

Am Abend ist der Geräteraum wirklich nicht wiederzuerkennen. Er ist mit den Flaggen der Fahrtteilnehmer und bunten Lichterketten geschmückt. Der Schnack vom Spanferkel hat sich bewahrheitet, ein Feuerwerk wird es aber nicht geben. Krankenschwester Carmen stößt mit einem Glas Wein an und wünscht sich für alle an Bord mehr Momente, wenn sich die Arbeitsstimmung löst. Dabei hofft sie nicht auf mehr Partys, sondern einfach auf weniger offene See und grauen Himmel. "Das Geschaukel auf den Wellen hört im Eis endlich auf! Die Natur ist so unwirklich und schön. Die Leute sind aufgeregt und werden lockerer. Es ist einfach eine andere Stimmung und steckt alle an!"

Prost Neujahr im "Café Seeblick"