Mitglieder der linksextremistischen Szene in Berlin haben sich zu den Steinwürfen auf Einsatzwagen der Polizei bekannt. Auf einer Internetseite schrieben sie am Montag: "Wir haben vergangene Nacht mehrfach Steine auf Bullenautos geworfen." In einer längeren Begründung wird Polizisten weltweit Folter und Mord vorgeworfen. Diese seien "Teil der Unterdrückung und Gewalt gegen die Menschen." Die Polizei prüft nun die Echtheit des Bekennerschreibens, da es kein Täterwissen enthalte.

Die Polizei hatte am Sonntag mit einer emotionalen Botschaft im Internet auf die Stein-Attacke reagiert. Darin prangern die Beamten die "feigen Übergriffe" an und verweisen auf die zahlreichen Entbehrungen, die Polizisten für den Dienst in Kauf nähmen: "Sie haben es nicht leicht. Die vielen Überstunden, wechselnde Dienste - auch an Wochenenden und in der Nacht, unvorhersehbare Alarmierungen, von all dem können auch die Familien und Angehörigen zur Genüge berichten. Ja richtig. Angehörige. Die zuhause darauf hoffen, dass Sie gesund nach Hause kommen. (...) Polizistinnen und Polizisten sind Männer und Frauen, Väter und Mütter, Freundinnen und Freunde, die sich für diese Entbehrungen bei der Berufswahl entschieden haben. Wofür Sie sich jedoch nicht entschieden haben – und was sie sich auch nicht gefallen lassen müssen, sind solche feigen Angriffe."