Streit um Fällen der Bäume am Wikingerufer

Die Uferwand am Wikingerufer im Berliner Stadtteil Moabit weist viele Schäden und Risse auf und ist deswegen seit Monaten auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. Grund seien die Baumwurzeln, sagt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – und will die Bäume an der Uferpromenade fällen lassen.