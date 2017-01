Deutsch ist an Polens Schulen beliebt - Warum Brandenburgs Schüler kein Polnisch lernen wollen

In Brandenburg lernten im vergangenen Jahr gerade mal 2.500 Schüler polnisch. Und das, obwohl es genug Angebote gibt, sich die Sprache der Nachbarn anzueignen. Auf polnischer Seite sieht es da ganz anders aus. Von Bärbel Lampe



Es mangelt schlicht an Interesse: In Brandenburg lernten im vergangenen Schuljahr nur etwa 2.500 Schüler die polnische Sprache. Englisch hingegen wird mittlerweile etwa 270.000 Schülern an Brandenburger Schulen vermittelt. Das sei ein Missverhältnis, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Denn Angebote, die Sprache zu lernen, gibt es genügend: Für Polnisch können sich die Brandenburger Schüler als zweite oder dritte Fremdsprache, als Begegnungssprache oder im Wahlunterricht entscheiden. An insgesamt 21 Europaschulen des Landes kann Polnisch sogar als erste Fremdsprache gewählt werden. Brandenburg hat als Bundesland die längste gemeinsame Grenze mit Polen. Doch nur direkt an der Oder - in Frankfurt oder Cottbus - ist die Motivation etwas größer, sich die Sprache der Nachbarn anzueignen. Familienbefragungen haben ergeben, dass sich immerhin etwa 40 Prozent der Frankfurter eine bilinguale Grundschule in ihrer Stadt wünschen, sagt Sören Bollmann, Leiter des Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrums.

Nachfrage regelt das Sprachangebot

Im Brandenburger Bildungsministerium hält man das Sprachangebot an den Schulen für ausreichend. Woidke wies darauf hin, dass auch bei den Bildungsangeboten für die polnische Sprache die Nachfrage ausschlaggebend sei. Deshalb werden die Frankfurter auf ihre bilinguale Grundschule noch warten müssen.



Elke Dengler vom Schulamt in Frankfurt erklärt, dass die Eltern von Kita-Kindern vor der Einschulung ihrer Kinder dem Polnischunterricht zwar grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Aber das Unterrichtsfach Polnisch als zusätzlich zweites Fremdsprachenangebot (zusätzlich zum ersten, nämlich der englischen Sprache) sehen sie kritisch. Sie fürchten, so Dengler, dass der zusätzliche Sprachunterricht eine Überforderung für ihre Kinder darstellt.

Landtagsopposition mahnt Fremdsprachenkonzept an

Während der Ministerpräsident und Polenbeauftragte der Bundesrepublik, Dietmar Woidke, besonders die Brandenburger Schüler vor dem Hintergrund immer enger werdender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verflechtungen deutlich ermuntert, Polnisch zu lernen, stagniert die Bereitschaft dazu seit Jahren. Kein Wunder, sagt die Landtagsabgeordente der CDU, Kristy Augustin aus Letschin (Märkisch-Oderland). Für sie bleibt die Forderung zum polnischen Spracherwerb ein Lippenbekenntnis, sie mahnt bundesweit ein politisches Konzept mit konkreten Maßnahmen an. Die Spirale aus Angebot und Nachfrage empfindet sie als Ausrede, nicht handeln zu müssen.

Bedarf an Fremdsprache Deutsch in Polen ungebrochen

Ganz anders sieht es hingegen bei den polnischen Nachbarn aus. Die Schüler dort lernen mit großem Enthusiasmus neben ihrer Muttersprache auch die deutsche Sprache. Die gleiche Umfrage unter Eltern zum Interesse eines bilingualen Bildungsganges für ihre Kinder in der Frankfurter polnischen Nachbarstadt Slubice ergab dort eine hundertprozentige Zustimmung. Sören Bollmann vom Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum sieht dahinter ganz klar ein perspektivisches Berufsinteresse polnischer Schüler. Viele hofften, nach der Schule in Deutschland einen Ausbildungsplatz zu finden und später einen Job. Dies, so Bollmann, sei für polnische Kinder erheblich attraktiver als umgekehrt. Doch erschwert derzeit die Bildungspolitik Polens die Einrichtung gemeinsamer deutsch-polnischer Schulprojekte zusätzlich. Denn im September 2017 wird in ganz Polen ein altes Schulsystem wieder eingeführt. Die Grundschule wird, wie früher, acht Jahre dauern. Die zweijährigen Gymnasien, die Entsprechung der Sekundarstufe I, sollen abgeschafft werden. Damit sind auch viele der bestehenden deutsch-polnischen Schulprojekte gefährdet. Und eine gemeinsame Grundschule, so Slubices Bürgermeister Tomasz Ciszewicz, rückt damit allein aus diesem Grund für mindestens zwei bis drei Jahre in die Ferne.