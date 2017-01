Vor fünf Monaten sollen ein Vater und seine zwei Kinder auf einem S-Bahnhof in Berlin-Marzahn fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Seit Mittwoch sitzt ein 31-jähriger Mann auf der Anklagebank. Zum Prozessauftakt vor dem Berliner Landgericht gab der Angeklagte an, alkoholisiert gewesen zu sein, so dass er sich an den Vorfall nicht mehr erinnern könnte.