In einem Prozess um den Handel mit rund 74 Kilogramm eines Heroingemischs hat ein 36-jähriger Angeklagter zu Prozessbeginn ein Teilgeständnis abgelegt. Er habe für einen Bekannten in Berlin Drogen in Empfang nehmen sollen, erklärte der mutmaßliche Dealer am Dienstag vor dem Landgericht. Damals habe er sich in einer schwierigen finanziellen Lage befunden und "alle Bedenken beiseite geschoben". Ein 24-jähriger Mitangeklagter, der in Autos Drogen gebunkert haben soll, hat zum Vorwurf der Beihilfe geschwiegen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 36-Jährige auf einem Parkplatz im Stadtteil Neukölln rund vier Kilogramm Heroingemisch an einen gesondert verfolgten Abnehmer verkaufte. Bei dem Geschäft im Oktober 2015 seien 64.000 Euro geflossen. Zudem soll der Angeklagte zwischen Mai und Juni 2016 über mehr als 70 Kilogramm Heroingemisch im Wert von über einer Million Euro verfügt haben. Die sollen in Fahrzeugen gebunkert und zur Tarnung in wechselnden Autos durch Berlin gefahren worden sein. Im Juni wurden sie verhaftet, Ein erster Prozessanlauf war gescheitert.

Der 36-Jährige erklärte, an illegalen Geschäften im Jahr 2015 sei er nicht beteiligt gewesen. Ein Bekannter, dem er Geld schuldete, habe ihn erstmals im März 2016 "um eine Gefälligkeit" gebeten und nach Berlin zur Übernahme von Rauschgift geschickt, gab der damalige Gemüsegroßhändler zu. Der Prozess wird am 4. Januar fortgesetzt.