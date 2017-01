Geflügelpest in Brandenburger Mast

In einem Puten-Mastbetrieb im Landkreis Dahme-Spreewald ist der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen worden. Jetzt müssten 45.000 Tiere getötet werden, teilte das

Verbraucherschutzministerium am Mittwoch mit.



Seit Montag sei in dem Unternehmen vermehrtes Tiersterben beobachtet worden. Verendete Tiere wurden daraufhin auf Vogelgrippe vom Landeslabor getestet, das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte den hochaggressiven Virustyp. Die Ursache für den Ausbruch der Geflügelpest ist noch nicht bekannt.



Um den Betrieb wurde rund um die Gemeine Alt Zauche ein Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern eingerichtet. Die Kreisverwaltung zeigte sich besorgt, da im Sperrgebiet viele Geflügelhalter mit mehr als 47.000 Tieren sind. Seit Anfang Dezember gilt in Brandenburg landesweit Stallpflicht für Geflügel.