In Berlin ist erneut eine Radfahrerin einem Abbiegeunfall ums Leben gekommen - es ist der erste solche Fall in diesem Jahr. In Malchow übersah eine ältere Autofahrerin eine 42-Jährige. Die Radfahrerin wurde bei der Kollision tödlich verletzt.

Eine 42 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow gestorben.



Eine 74-jährige Autofahrerin hatte die Frau am Mittwoch beim Abbiegen im Ortsteil Malchow übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Bei dem Zusammenprall verletzte sich die 42-Jährige schwer am Kopf und erlitt innere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus, in dem sie am Mittwochabend starb.

Die Frau ist erste das Todesopfer eines Radunfalls in Berlin in diesem Jahr. Im letzten Jahr kamen nach Angaben des ADFC auf Berlins Straßen 16 Radfahrer ums Leben.