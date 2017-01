Stimme der DDR-Opposition über die Mauer hinweg - Vor 30 Jahren startete Radio Glasnost aus West-Berlin

05.01.17 | 08:15 Uhr

West-Berlin 1987. Radio 100 geht als das erste private Rundfunkprogramm der Stadt auf Sendung. Von hier aus berichtet "Radio Glasnost" mit Beiträgen der DDR-Opposition über die Mauer hinweg für die Hörer zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder). Von Tim Köhler

Mit dem Zusatz "außer Kontrolle" eröffnet Moderatorin Ilona Marenbach 1987 erstmalig "Radio Glasnost". Das neue Programm war vom August an am jeweils letzten Montag des Monats von 21 bis 22 Uhr über UKW 100,6 zu hören. Die Themen für die insgesamt 27 Sendungen kommen aus der DDR und berichtet wird über die DDR. Es gibt Interviews, Ost-Musik und kritische Kurzbeiträge. Was Radio Glasnost vom DDR-Rundfunk unterscheidet, ist die andere Perspektive. Es ist ein Radio von "unten" und die Sendung versteht sich als Stimme der politischen Opposition in der DDR. Sie will eine mediale Leerstelle in der DDR füllen. Es läuft ansonsten Ungehörtes wie Interviews mit Andersdenkenden, Musik verbotener Rockbands oder schlicht Berichte zu oft tabuisierten Themen wie Übersiedlung von Ost nach West, Religion oder konkret dem Reaktorunglück in Tschernobyl.

Auf die Idee zu Radio Glasnost kamen Dieter Rulff, Westberliner Hausbesetzer und Redakteur bei Radio 100, und Roland Jahn, ehemals Mitglied des Jenaer Friedenskreises, der seit seiner Ausweisung aus der DDR als Vermittler zwischen westdeutschen Journalisten und oppositionellen Gruppen in der DDR aktiv ist, bei einem Glas Wein und einem Stück Pizza. Ein Draht in den Osten war nötig, um die neue Sendung mit Inhalt füllen zu können. Das Programm wurde zwar in West-Berlin gemacht und von dort aus auch gesendet, aber die Inhalte sollten von Aktivisten aus der DDR selbst kommen. Einige schrieben Texte, andere zeichneten Gespräche auf oder schnitten Veranstaltungen und Konzerte mit. Oft wurde deshalb auch in der Redaktion über das gelieferte Material geklagt: Zu lang waren die Texte und oft ungelenk formuliert oder die Interviews verrauscht aufgenommen. Journalistische Erfahrungen hatte die DDR-Opposition bis dato schlicht nicht sammeln können.

Ein weiteres Problem war der Transport. Das Material musste trotz der streng bewachten Berliner Mauer von Ost nach West gebracht werden. Diese Aufgabe übernahmen Kuriere wie West-Journalisten, Diplomaten und auch Bundestagsabgeordnete der Grünen, die an der Grenze nicht kontrolliert werden durften. Einige Manuskripte und Kassetten wurden auch ganz regulär mit der Post geschickt, zur Sicherheit allerdings an eine fiktive Nachbarin von Dieter Rulff. Die Beiträge wurden später unkommentiert und ungekürzt gesendet – mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometer ins Berliner Umland.

Mit Kanonen auf Spatzen

Radio Glasnost hat die Stasi überrascht. Erst kurz vor Ausstrahlung der zweiten Sendung lag eine interne Einschätzung vor: Radio Glasnost würde versuchen, "feindlich-negative Kräfte in der DDR zu aktivieren" und die staatliche Ordnung der DDR "verächtlich" zu machen. Am 13. Februar 1988 macht ein Artikel im Neuen Deutschland unmissverständlich klar, dass die Sendung eine "staatsfeindliche Handlung" sei: Gemeinsam mit ehemaligen DDR-Bürgern - "Verräter", die "in das Lager des Gegners" gewechselt hätten -, würden "imperialistische Geheimdienste und andere mit ihnen im Bunde stehende antisozialistische Zentren und Kräfte in der BRD und Westberlin" versuchen, eine Opposition in der DDR zu schaffen.

Lieber nicht weiter stören

Da sich die Ausstrahlung der Sendung aber nicht einfach verhindern ließ, ging die Stasi gegen die in der DDR lebenden Macher vor: Sie wurden observiert und von inoffiziellen Mitarbeitern unauffällig befragt, Stimmenanalysen wurden durchgeführt und technische Pläne zur Störung der Übertragung entwickelt. Im Frühjahr 1988 installierte das MfS in Zusammenarbeit mit der Post erst zwölf und später 18 Störsender, die dafür rund um West-Berlin aufgestellt wurden. Um gezielt nur einzelne Teile der Sendung stören zu können, versuchte die Stasi vorab an konkrete Informationen zum Sendeablauf zu kommen. Das betraf zum Beispiel Beiträge zur Verweigerung des Wehrdienstes und zur wirtschaftlichen Lage der DDR. Doch schon nach kurzem musste die DDR-Staatssicherheit einsehen, "dass durch eine Kampagne westlicher Medien infolge der Störversuche, die Aussendungen von Radio Glasnost popularisiert und politisch aufgewertet würden und erfahrungsgemäß der Hörerkreis in der Hauptstadt der DDR und den angrenzenden Bezirken anwachsen werde". Aus diesen Gründen "sollte vorerst auf die weitere Störung dieser Aussendung verzichtet werden". Radio Glasnost sendete von nun an ungestört weiter sein Programm. Die letzte Sendung ging im November 1989 schon nach dem Mauerfall über den Äther. Erstmals konnte die Redaktion ihre Gesprächsgäste direkt ins Studio in die Potsdamer Straße in den Westen der nun wieder vereinten Stadt einladen.