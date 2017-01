Sie rasten mit 160 Stundenkilometern und überfuhren elf Ampeln. Dann krachte es kurz vor dem KaDeWe: Ein 69jähriger wurde mit seinem Jeep regelrecht von der Straße gefegt. Er starb noch am Unfallort. Ist das Mord? Die Verteidigung hält die Überzeugung der Staatsanwaltschaft für absurd. Verteidiger Peter Zuriel drängte deshalb darauf, dass eine Verkehrspsychologin aus der Schweiz am Donnerstag im Prozess aussagt.

Die Verteidigung schließt aus, dass die jungen Männer vorsätzlich einen Menschen töten wollten bzw. den Tod des Opfers billigend in Kauf nahmen. Sie seien so von ihren Fahrkünsten überzeugt gewesen, dass sie niemals damit gerechnet hätten, dass etwas passieren könnte, so in etwa die Argumentation.



Lebenslang für Mord oder höchstens fünf Jahre Haft für fahrlässige Tötung sind im Falle einer Verurteilung möglich. Die Schweizer Gutachterin ist seit über 20 Jahren mit notorischen Rasern befasst. "Solche Leute muss man wegsperren", sagt sie schon einmal, wenn es um Wiederholungstäter geht. Trotzdem entscheidet am Ende des Prozesses im Februar die Schwurgerichtskammer, wie das Urteil lautet.