Nach Klage des Nachbarn - Mieterin darf nachts nicht mehr auf Balkon rauchen

30.01.17 | 18:18 Uhr

Weil der Tabakrauch seiner Nachbarin bei Westwind direkt in seine Wohnung zog, hat ein Mann aus Hellersdorf vor Gericht geklagt. Der Richter entschied: Die Mieterin darf nachts nicht mehr auf ihrem Balkon rauchen. Eine Zuwiderhandlung könnte für sie teuer werden.

Eine Frau aus Berlin-Hellersdorf darf zwischen 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr morgens nicht mehr auf ihrem Balkon rauchen. Das entschied das Amtsgericht Lichtenberg. Ein Nachbar hatte Klage eingereicht, weil ihn der Rauch aus der Wohnung unter ihm gestört hatte. So soll der Rauch bei Westwind in seine Wohnung gezogen sein, weshalb er seine Nachbarin verklagte. Die beiden Streitparteien einigten sich schließlich in einem Vergleich, sagte die Sprecherin der Berliner Zivilgerichte Annette Gabriel rbb|24 am Montagabend. Der Vergleich, auf den sich die Angeklagte freiwillig eingelassen habe, sei mit einem Urteil gleichzusetzen. In Berufung könne die Angeklagte demnach nicht mehr gehen.



Bei Missachtung maximal 250.000 Euro Strafe

Der zuständige Richter fügte dem Vergleich die Androhung eines Ordnungsgeldbeschlusses bei. Bei Missachtung des Verbots droht der Mieterin eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder sechs Monate Gefängnis. "Dass diese Strafe verhängt wird, gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich", sagte die Sprecherin.



Das Amtsgericht nahm in der Verhandlung Bezug auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes, wonach einem Mieter Zeiträume freizuhalten sind, in denen er seinen Balkon unbeeinträchtigt von Rauchbelästigungen nutzen kann. Gleichzeitig heißt es in dem Urteil, dass im Gegenzug dem anderen Mieter Zeiten einzuräumen sind, in denen er auf dem Balkon rauchen darf.

Präzedenzfall in Premnitz

Das Urteil, auf das sich nun auch das Amtsgericht Lichtenberg bezieht, war in einem Streit, der sich im brandenburgischen Premnitz (Havelland) zugetragen hatte, gefallen. Dort hatte ein Ehepaar wegen Rauchbelästigung auf seinem Balkon gegen die unter ihm wohnende Raucherin geklagt. Der Rechtsstreit war bis vor den Bundesgerichtshof gegangen, zwischenzeitlich jedoch ausgesetzt worden, weil die beklagte Raucherin mittlerweile verstorben war.

Kopfschütteln bei der FDP

Holger Krestel, Sprecher für Recht- und Verfassungsschutz der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kritisierte die richterliche Entscheidung am Montag. Der Ermessungsfehler durch das Gericht erscheine hier so offensichtlich, dass man darüber den Kopf schütteln müsse, teilte Krestel mit.



"Einer Gelegenheitsraucherin jede abendliche Zigarette auf ihrem eigenen Balkon zu verbieten, stellt einen sehr hohen Eingriff in den persönlichen Lebensbereich dar." Es scheine, so der FDP-Politiker, dass sich hier zwei Nichtraucher gefunden haben, die ihre Obsession auf dem Rücken der beklagten Mieterin auslebten.