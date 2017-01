In einer Tiefkühltruhe in Berlin-Prenzlauer Berg haben Polizisten die Leiche eines vermissten Rentners gefunden. Der Mann war laut Polizei wohl schon etwa zehn Jahre tot. Er starb mit 90 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Nachbarn hatten sich jetzt an die Polizei gewandt, weil sie den Mann lange nicht gesehen hatten.



Nach der Entdeckung der Leiche am 9. Januar in der Wohnung des Opfers in der Hosemannstraße führten Ermittlungen auf die Spur eines 55-Jährigen. Gegen ihn erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehl.