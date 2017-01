Behinderungen im S-Bahn-Verkehr am Wochenende

Die Nord-Süd-Verbindung der Berliner S-Bahn ist am Wochenende unterbrochen. Wie die Deutsche Bahn AG mitteilte, fahren von Freitagabend 22 Uhr an zwischen den Stationen Yorckstraße und Gesundbrunnen keine Züge mehr. Am Montag sollen die Züge ab 1.30 Uhr wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Betroffen sind die Linien S1, S2 sowie S25.



Zwischen den betroffenen Stationen wird ein Ersatzbetrieb mit Bussen eingerichtet. Die Deutsche Bahn empfiehlt allerdings, während der Sperrung alternative Routen zu wählen. Beim Ersatzverkehr müsse mit erheblich längeren Fahrzeiten gerechnet werden.



Außerhalb des gesperrten Abschnitts verkehren die betroffenen Linien bis Yorckstraße beziehungsweise Gesundbrunnen im normalen Takt. Grund für die Sperrung sind laut S-Bahn Reinigungsarbeiten.