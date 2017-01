Audio: Inforadio | | 09.01.2017 | Sabine Dahl

Schülerlosten an Berliner Grundschule abgezogen - Wenn Eltern zum Verkehrhindernis Nummer 1 werden

09.01.17 | 13:08 Uhr

Voll ist es jeden Morgen vor der Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg. Oft bringen Eltern ihre Kinder mit dem Auto durch die engen Straßen. Für Schülerlotsen wurde es so gefährlich, dass der Dienst eingestellt werden musste - obwohl ihn alle befürworten. Von Sabine Dahl



Zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr herrscht Hochbetrieb an der Eisenacher Ecke Luitpoldstraße in Berlin-Schöneberg: Von allen Seiten kommen Kinder zur Werbellinsee-Grundschule - mal alleine, mal an der Hand der Eltern, mal im Auto. Und genau das ist das Problem: zu viele Autos in zu kurzer Zeit für die vergleichsweise kleinen Straßen.

Autofahrer brettern rücksichtslos durch

Lena beobachtet das jeden Tag, denn sie bringt ihre Kinder täglich mit dem Rad zur Schule. Eine ganz schlimme Kreuzung sei das, sagt die Familienmutter, "weil Leute hier vorfahren und versuchen, ihre Kinder abzuladen und es eigentlich keine richtige Haltmöglichkeit gibt." Zudem gebe es wahnsinnig viele Raser, die "wie die Idioten" führen, klagt Lena. "Nun ist es passiert, hätte noch viel schlimmer kommen können."

Im Dezember gab es zwei Vorfälle: Zwei Autofahrer sind rücksichtslos durchgebrettert, obwohl Schülerlotsen auf der Straße standen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es gibt zwei Strafanzeigen, die Ermittlungen laufen und der elfjährige Mattis ist arbeitslos. Der war nämlich bis vor Kurzem Schülerlotse - weil es ihm einfach Spaß macht, den kleineren Kindern über die Straße zu helfen. Ab und zu war ihm und seinem Schülerlotsenkollegen aber auch schon mal mulmig im Dienst. "Ich und Jan, das ist mein Partner, waren noch halb auf der Straße und dann ist einfach ein Auto durch uns geschlängelt."

"Schülerlotsen sind ein ganz klar positives Projekt"

Schülerlotse Mattis und Mama Lena wünschen sich nun einen Zebrastreifen auf der Eisenacher Straße. Das hat die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus auch schon vorgeschlagen. CDU-Fraktionschef Florian Graf hat sich am Montagmorgen ein Bild der Lage gemacht. Er wünscht sich, dass die Schülerlotsen zurückkommen. Denn es dürfe auf Berlins Straßen nicht das Recht des Stärkeren gelten. Das kann die Berliner Polizei nur unterschreiben. Gleich mehrere Beamte von der Polizeidirektion um die Ecke regeln am Montagmorgen den Verkehr an der Werbellinsee-Grundschule, zum Beispiel auch Andreas Tschisch, Leiter des Fachstabes Verkehr beim Polizeipräsidenten. Auch er will seine kleinen Kollegen zurück. Schülerlotsen seien ein wichtiges Element im Straßenverkehr. Es sei ein Ehrenamt mit sozialer Gewichtung, sagt Tschisch. "Man lernt sehr sehr viel dabei, sowohl die Kinder, die über die Straße gehen, als auch die Schülerlotsen selbst. Wir unterstreichen das ganz klar und finden das auch sehr gut. Unterm Strich entlastet es auch Polizei und andere Bereiche, die Schule selbst ja auch. Das ist ein ganz klar positives Projekt."



Verkehrshindernis Nummer 1: die Eltern

Polizei und Schule haben gemeinsam beschlossen, den Schülerlotsendienst hier auszusetzen. In einer Elternversammlung soll nun diskutiert werden, wie es weitergeht. Denn Verkehrshindernis Nummer 1 sind die Eltern. Sie verstopfen die Sackgasse, an der die Schule liegt, manövrieren dann ziemlich abenteuerlich wieder raus auf die Eisenacher Straße, wo sich der Verkehr bereits staut, weil dort die anderen Eltern mit Autos die Kinder abladen. Im nachfolgenden Verkehr verliert dann einer die Geduld und brettert einfach durch. So geht das fast jeden Morgen an der Eisenacher Ecke Luitpoldstraße.