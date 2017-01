Schwulenberatung will Kita am Südkreuz gründen

Noch zeichnet sich das Areal in Schöneberg zwischen Sachsendamm und Tempelhofer Weg vor allem durch zwei Dinge aus: Gewerbe- und Brachfläche. Bald aber soll hier ein attraktiver Kiez entstehen mit Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Wohnraum und Betreuungsangeboten – vor allem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Seit vergangenem Jahr läuft die Ausschreibung durch die Berliner Immobilienmanagement Gesellschaft, die sich an soziale Träger richtet.

Wenn es nach de Groot geht, soll es das bald auch am Südkreuz geben. Am Donnerstagabend hatte er deshalb Interessierte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. "60 Wohnungen vor allem für ältere, schwule Männer wollen wir schaffen", erklärt de Groot. Auch für Jüngere, Frauen, Trans- und Intersexuelle soll es Wohnraum geben; dazu zwei Pflege- sowie zwei therapeutische Wohngemeinschaften, Büro- und Beratungsräume und ein Kiezzentrum. Auch eine Kindertagesstätte will die Schwulenberatung auf dem Gelände bauen. "Es wäre die erste Kita, die von einer schwulen Einrichtung betrieben würde", so de Groot.

"Wir denken einfach, dass Berlin eine Kita braucht, in der Offenheit für andere Lebensweisen gelebt wird", sagt der Chef der Schwulenberatung. Das heiße aber nicht, dass man die Kinder homosexueller Familien von denen Heterosexueller isolieren wolle. Ziel sei es, eine Diskussion in Gang bringen. "Wir wollen beides: Aufklärung in herkömmlichen Kitas und ein neues Beispiel schaffen", betont de Groot.

'Gemeinsam' ist schließlich auch der Titel des Grundstücks im Ausschreibungsverfahren. Nicht nur deshalb soll die Kita auch für Kinder heterosexueller Elternpaare sein. "Es gibt schließlich auch viele heterosexuelle Paare, die sagen 'Find ich gut, wenn Kinder frühzeitig mit vielfältigen Lebensweisen vertraut gemacht werden'."