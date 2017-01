"Es ist ja leider so, dass man selbst gar nicht merkt, wo die Schwächen so langsam kommen", sagt Peter Kilk. "Insofern haben wir uns dann gesagt, wir nehmen uns mal einen neutralen Lehrer, einen neutralen Mitfahrer, der uns dann auch sagt, ob es noch geht."

Monika und Peter Kilk sind beide Mitte 70 und fahren gern und viel Auto in Berlin. Heute ausnahmsweise mal mit einem Fahrlehrer. Monika sitzt am Steuer, neben ihr Michael Borucu. Er ist selbstständiger Fahrlehrer, heute im Auftrag des ADAC. Peter Kilk hat auf der Rückbank Platz genommen. Die beiden Senioren halten sich für gute Autofahrer und wollen nun wissen, ob der Profi das genauso sieht.

Monika Kilk fährt zügig und sicher durch die Straßen in Tegel. Michael Borucu lässt die 75-Jährige in die Neheimer Straße abbiegen. "Wir fahren jetzt rechts rum. Und Sie sichern sich jetzt noch einmal ab. Rechts, genau! Klasse." Er ist zufrieden. Ob sie den Schulterblick ohne den Hinweis des Fahrlehrers auch gemacht hätte? "Ich habe mir seinen Hinweis ein bisschen zu Herzen genommen. Ich hätte ihn früher nicht gemacht. Ich verlasse mich viel auf den Spiegel", sagt sie.

Michael Borucu ist häufig mit Senioren unterwegs. Den Fahrfitnesscheck gibt es seit 2009 - auf freiwilliger Basis und für 49 Euro, also durchaus erschwinglich. Der 61-jährige Fahrlehrer kennt die Handicaps vieler älterer Autofahrer. "Senioren können sich teilweise sehr schlecht bewegen. Das heißt, die Sicherungsblicke kommen nicht so, wie sie kommen sollten", beschreibt Borucu die Schwierigkeiten. "Man muss auch mal den Kopf zur Seite drehen, über die Schulter schauen. Oft muss ich aussteigen, und mich so daneben stellen, dass mich der Fahrer im Spiegel gar nicht mehr erfassen kann. Erst dann verstehen die Fahrer, wovon ich spreche."

In den nächsten 30 Jahren wird sich der Anteil der über 80-Jährigen an der Bevölkerung verdoppeln. Die Statistik besagt, dass über 75-jährige Autofahrer drei Viertel der Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuldhaft verursachen - so wie der Mann, der den 51-jährigen Anwalt Edgar Joussen direkt vom Café ins Krankenhaus befördert hat. "Es war der erste schöne Tag nach Ostern", erzählt Joussen. "Ich saß im Café nicht weit von hier, in Charlottenburg auf dem Bürgersteig, als ein gut Siebzigjähriger um die Kurve fuhr. Er beschleunigte sein Auto und fuhr in das Café. Im Krankenhaus haben mir alle gesagt, bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 40 bis 50 Stundenkilometer haben Sie großes Glück gehabt, dass Sie das überlebt haben!"

Der Fahrer hatte offensichtlich das Brems- und Gaspedal verwechselt - mit fatalen Folgen. Joussen war überrascht, wer ihm dann vor Gericht gegenüber saß. "Das war ein älterer Herr, der um sich herum nicht mehr viel wahrgenommen hat. Der den Richter kaum verstanden hat, weil er seine Hörgeräte nicht angestellt hatte." Erst im Gerichtssaal habe der Mann realisiert, dass er auch noch eine Frau umgefahren hatte. "Er hatte gedacht, dass sei ein Poller gewesen. Aber er fährt wieder. Nach einer Woche hat er sich wieder ins Auto gesetzt, nach eigenen Angaben, und fährt viel Auto in Berlin."