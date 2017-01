Silvesterbilanz in Brandenburg - Böller-Verletzungen, kleinere Brände, aber kein großer Notfall

01.01.17 | 12:53 Uhr

Vielerorts in Brandenburg ist es in der Silvesternacht ruhig geblieben. Die Rettungskräfte mussten in der Nacht zu Sonntag vor allem kleine Brände löschen oder Menschen versorgen, die sich beim Böllern verletzt hatten.

Der Übergang ins Jahr 2017 ist in Brandenburg aus Sicht der Regionalleitstellen vergleichsweise ruhig und ohne dramatische Notfälle verlaufen. Rettungskräfte rückten am Silvestertag und in der Nacht zu Sonntag vor allem wegen kleinerer Brände aus, wie die fünf Leitstellen im Land am Sonntag mitteilten. Mehrere Menschen seien bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern verletzt worden.



Die Betroffenen erlitten den Angaben zufolge Kopfplatzwunden sowie Augen- und Handverletzungen. Solche Vorfälle habe es unter anderem in Werder (Potsdam-Mittelmark) und Brandenburg/Havel gegeben. In der Prignitz seien bei einem Einsatz wegen Feuerwerkskörpern zwei Verletzte in ein Krankenhaus gebracht worden.



Feuerwerkskörper flog in die Küche

Die Feuerwehren hatten darüber hinaus mit Balkonbränden durch Böller zu tun. In Cottbus flog laut Regionalleitstelle Lausitz ein Feuerwerkskörper in eine Küche; die Bewohner konnten den Brand selbst löschen. Auch in Eberswalde (Barnim) geriet eine Rakete durchs Fenster in eine Wohnung. Sie setzte den Teppichboden in Brand, der aber schnell gelöscht werden konnte.



Unklar ist, ob ein Wohnungsbrand im Spreewald etwas mit der Silvesterknallerei zu tun hatte. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lübben (Dahme-Spreewald) brannte am Silvesterabend vollständig aus, zudem griffen die Flammen auf zwei weitere Apartments über, wie es von der Leitstelle hieß. Sechs Menschen, darunter die Mieterin der Wohnung, seien mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.



Vielerorts "sehr, sehr ruhig"

Zu tun hatten Rettungskräfte zum Jahresübergang über das Land verteilt auch mit brennenden Müll- oder Kleidercontainern, gesprengten Zigarettenautomaten sowie Weihnachtsbäumen, die zur Entsorgung vor Wohnhäusern lagen und Feuer fingen, wie es hieß. In Burg (Spree-Neiße) sei ein Heuschober neben einer Festbühne in Flammen aufgegangen, in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) habe ein Carport gebrannt. Vielerorts blieb es aber ruhig. Die Regionalleitstelle Nordost sprach von einer "sehr, sehr ruhigen Nacht", ähnliche Angaben kamen von den Regionalleitstellen Oderland und Brandenburg.