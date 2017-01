Die Berliner Polizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Randalierer wegen Landfriedensbruch und Brandstiftung. Sie sollen zu einer Gruppe gehören, die in der Silvesternacht in Neukölln ein Auto anzündete. Die 19 und 22 Jahre alten Männer sollten am Montag einem Richter vorgeführt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dieser entscheide, ob ein Haftbefehl ausgestellt wird und ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen.

Die beiden Verdächtigen sollen gemeinsam mit anderen ein Auto auf die Straße gerollt, die Scheiben eingeschlagen und die Türen zerstört haben. Anschließend wurde das Wrack angezündet. In einem von "Bild" und "B.Z." veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Männer auf dem Auto herumspringen.



Die Ermittler gehen jeweils von einem schweren Fall und einem Verdeckungsbrand aus, da der Wagen als gestohlen gemeldet war. Die Nummernschilder gehörten ursprünglich zu einem anderen Auto und waren ebenfalls gestohlen. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die beiden mutmaßlichen Randalierer das Fahrzeug zufällig auswählten oder in irgendeiner Form an dem Diebstahl beteiligt waren. Zudem bat die Polizei Zeugen, Fotos oder Videos von der Randale-Aktion den Ermittlern zu übergeben.