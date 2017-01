Feuer in Mehrfamilienhaus in Lübben

Nach einem Wohnungsbrand in Lübben (Dahme-Spreewald) am Silvesterabend sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus brannte vollständig aus, zudem griffen die Flammen auf zwei weitere Apartments über, wie die Regionalleitstelle Lausitz am Sonntag mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

Die Rettungskräfte seien am Samstag gegen 21 Uhr ausgerückt. Die Feuerwehr rettete insgesamt 13 Menschen aus dem Haus, wie es weiter hieß. Unter den sechs Betroffenen, die ins Krankenhaus kamen, sei auch die Mieterin der Brandwohnung gewesen.