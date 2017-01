Nach einem Skelettfund in einem Brunnen in Schönermark schweigt der 33-jährige Tatverdächtige aus Neubrandenburg. Der Ex-Geschäftspartner des Opfers habe bei Polizei und Haftrichter keine Angaben gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Freitag in Neuruppin. Der Mann war in Dresden verhaftet worden.

Der Fall beschäftigt die Ermittler länderübergreifend, weil Opfer und Täter aus Neubrandenburg stammen und später nach Schönermark in Brandenburg zogen. Dort wurde auch die skelettierte Leiche des Opfers, Jahrgang 1985, 2015 im Brunnen gefunden. Der Mann war seit 2009 verschwunden. Der Verhaftete soll den Geschäftspartner aus Habgier ermordet haben. Später war er nach Dresden gezogen.