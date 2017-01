Barbara Heidrich schiebt ihren Rollator flott am Iburger Ufer in Berlin-Charlottenburg entlang. Die 75-Jährige war lange Zeit Krankenschwester, später hat sie in der häuslichen Pflege gearbeitet. Ihrem Rücken ist das ständige schwere Heben schlecht bekommen. Wegen der kaputten Wirbelsäule kann sie jetzt nicht mehr richtig geradeaus gehen. Wenn die Schmerzen im Kreuz zu heftig werden, nimmt sie zwischendurch Platz auf der stabilen Sitzfläche ihres Rollators. Manchmal rollt sie dann einfach im Sitzen weiter - rückwärts - denn in Fahrtrichtung draufsetzen kann man sich nicht.