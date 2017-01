In der kommenden Woche sind in Berlin und Brandenburg Winterferien. Bereits ab Freitag könnte es eng werden auf Ausfallstraßen und Autobahnen - zumal eine Baustelle auf der A10 für ein Nadelöhr zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam sorgt.

Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Grund sind die Winterferien, die am Montag in beiden Bundesländern beginnen. Die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr rechnet vor allem für Freitag und Samstag mit Staus.

Eng werden könnte es vor allem auf dem südlichen Berliner Ring (A10): Dort finden derzeit zwischen Dreieck Nuthetal und Dreieck Potsdam Bauarbeiten statt. Auf der A19 (Fahrtrichtung Nord) wird zwischen Waren (Müritz) und Malchow eine neue Brücke gebaut. Auch hier kann es zu Verzögerungen kommen.