Der Januar ist der Monat der Quadrantiden - einer der drei stärksten Sternschnuppen-Schwärme. In der Nacht zu Mittwoch können dann pro Stunde bis zu 200 dieser verglühenden Kometen-Bruchstücke den Himmel durchstreifen. Wenn denn das Wetter mitspielt.

Wie die "Perseiden" im Juli und August und die "Geminiden" im Dezember sorgen diese für zahlreiche leuchtende Glücksbringer. Das Maximum haben sie in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar: Dann sind bis zu 200 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Nämlich immer dann, wenn eines dieser abgesplitterten Kometen-Bruchstücke die Erdatmosphäre streift.

Nicht nur im berühmten Sternschnuppenmonat August lassen sich am Himmel Hunderte Sternschnuppen beobachten. Auch im Januar kreuzt die Erde einen der drei aktivsten Meteor-Schwärme: die "Quadrantiden".

Ein Meteorstrom ist eine Häufung von für uns sichtbaren Meteoren zu bestimmten Jahreszeiten. Diese als Sternschnuppen auftretenden Meteoride stammen in der Regel von aufgelösten Kometen . Die für uns sichtbaren Ströme entstehen, wenn die Erde auf dem Lauf um die Sonne in die Nähe einer Kometenbahn gelangt oder sie fast kreuzt. Sie kehren meist jährlich zu gleichen Zeit wieder. Die drei größten Ströme sind die der Quadrantiden , Perseiden und Geminiden .

Als Meteroiden werden alle Kleinkörper im Weltall bezeichnet, die kleiner als Asteroiden sind - also ein paar Millimeter bis zu mehreren Metern.

Meteore sind generell alle Leucht- und Wettererscheinungen in der Erdatmosphäre. Vor allem spricht man jedoch heute von Meteoren, wenn Meteroide in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen. Im Volksmund heißen sie Sternschnuppen . Das Leuchten der Meteore entsteht durch die Aufladung der Luftteilchen, wenn der Meteoroid durch die Atmosphäre rast. Fallen einige Teile bis zur Erdoberfläche hinunter, spricht man hier von Meteoriten .

Am besten zu sehen sind sie in der zweiten Nachthälfte - theoretisch. Doch in Berlin und Brandenburg wird ausgerechnet zu Beginn der zweiten Nachthälfte mit starker Bewölkung gerechnet - und mit Regen.

Dafür wird am 4. Januar noch ein weiteres Himmelsereignis eintreten: Zu diesem Zeitpunkt hat die Erde ihr geringste Entfernung zur Sonne (nämlich nur 147.101.000 Kilometer). Das heißt, dass das Sonnenlicht nur acht Minuten und zehn Sekunden zur Erde unterwegs ist – während es zum Beispiel Anfang Juli siebzehn Sekunden länger braucht (bei einem Abstand von rund 152,1 Millionen Kilometer).