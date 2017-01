Heftige Niederschläge und orkanartige Böen werden bis Mittwochabend über Deutschland hinwegziehen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. In Berlin und Brandenburg wird es ab Dienstagabend deshalb ungemütlich. "Zunächst wird es Böen der Windstärke 8 geben", sagte Oliver Klein vom Wetterdienst MeteoGroup rbb|24 am Dienstagmittag. "Diese werden sich im Laufe der Nacht auf Windstärken von 9 bis 10 verstärken".

Auch wenn der Wintereinbruch mit Temperaturen von 2 bis 4 Grad am Mittwoch noch keine Rolle spiele, soll es im Laufe des Tages zunehmend kühler werden. Aufgrund der ständigen Niederschhläge könne es laut Klein in der Nacht zu Donnerstag dann auch zu Glätte und Frost kommen.

Am Montag hatte der Deutsche Wetterdienst bereits vor Glatteis gewarnt. Trotz Schneefalls und Glätte hat es in der Nacht zum Dienstag in Berlin und Brandenburg jedoch kaum Unfälle gegeben. Das teilte die Polizei am Vormittag mit. Die Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde mit den steigenden Temperaturen inzwischen ganz aufgehoben.