In Forst ist das Grundwasser auf einer mehrere Quadratkilometer großen Fläche verseucht. An mehr als 1.100 Messstellen kontrolliert die Stadt die Bewegung des LCKW, wie Dietmar Labsch vom Umweltamt Spree-Neiße am Dienstag dem rbb erklärte. "Der Wasserspiegel ist nicht konstant, er schwankt je nach Jahreszeit." Beobachtet wird, ob sich Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit des Grundwassers ändern.

Die Quelle der Verunreinigungen in Forst in ist bekannt: eine Textilreinigung, die zu DDR-Zeiten offenbar schlampig mit den chemischen Reinigern umgegangen war. Die LCKW-Quelle zu sanieren, kommt aber nicht in Frage, wie der Umweltdezernent von Spree-Neiße, Olaf Lalk (CDU), sagte. Die Kosten lägen bei rund 2,5 Millionen Euro und auch nach einer Vollsanierung würden nur 60 bis 70 Prozent der Schadstoffe beseitigt werden. "Das heißt, es würde weiter eingetragen werden", erklärte Lalk gegenüber Brandenburg aktuell. Noch wird die Altlastensanierung vom Bund und Land finanziert. Doch in sechs Jahren läuft die Förderung aus.