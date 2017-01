Zwischen den Gräbern von Heinrich Zille, Friedrich Wilhelm Murnau und Manfred Krug auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf werden am Samstagvormittag keine Besucher wandeln. Der Friedhof bleibt geschlossen, weil zur Wildtierjagd beblasen wird.

Der Südwestkirchhof in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) bei Berlin, wird erneut zum Jagdrevier. Um Schäden durch Rehe und Wildschweine einzudämmen, werden am Samstag Jäger das mehr als 200 Hektar große Landschaftsdenkmal übernehmen, teilte Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt am Dienstag in Stahnsdorf mit. Ziel sei, dass die Schützen mit ihren Jagdhunden "möglichst viel Wild zur Strecke" bringen.

Der Friedhof bleibt deshalb am Samstag zur Bejagung bis 13 Uhr für Besucher geschlossen. Der vier Kilometer lange Friedhofszaun werde trotz der Jagderfolge des vergangenen Jahres und dauerhafter Sicherung immer wieder von Wildschweinen durchbrochen, hieß es. Auch Rehe seien auf dem Südwestkirchhof unterwegs. Gefahr für die Friedhofsbesucher besteht nach Meinung des Verwalters jedoch nicht, da die Wildschweine nachtaktiv seien.