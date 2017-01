Der Tierpark in Cottbus bleibt wegen Verdachts auf Geflügelpest am Freitag geschlossen. Auf dem Gelände seien drei tote Enten gefunden worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Ob die Tiere zum Bestand des Tierparks zählten, sei unklar, sagte ein Stadtsprecher.



Die Enten wurden demnach zur Untersuchung in ein Landeslabor nach Frankfurt (Oder) gebracht. Der genaue Erreger sei noch nicht analysiert. Unklar ist, ob der Tierpark für längere Zeit geschlossen bleibt.

Geflügelpest wurde seit dem Herbst bei Wildvögeln im Brandenburg mehrfach nachgewiesen. Seit Anfang Dezember müssen Geflügelhalter in Brandenburg besondere Auflagen einhalten. Der Geflügelpest-Erreger H5N8 trat in Nutztierbetrieben bislang zweimal auf: der erste Fall in einem Putenbestand in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin), der zweite in dieser Woche im Amt Lieberose (Dahme-Spreewald).