Der Tierpark Kunsterpring bei Neuruppin hat nach zwei Geflügelpestfällen fast die Hälfte seine Vogelbestandes verloren. Nach Angaben der zuständigen Amtstierärztin mussten 90 Vögel getötet werden. Zwei Hähne hatten sich mit dem gefährlichen Vogelgrippevirus H5N8 infiziert. Seit dem Wochenende ist der Tierpark geschlossen.

Der Tierpark, der Landkreis und das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft versuchen, den größten Teil der Tiere zu retten. Dafür hat der Tierpark umfassende Hygienemaßnahmen ergriffen. Ob sie wirken, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen. Taucht der Erreger in weiteren Ställen auf, müssen auch dort sofort alle gefiederten Tiere getötet werden. Wie lange der Tierpark in Kunsterspring geschlossen bleiben muss, ist noch unklar.

Mit Informationen von Sandra Fritsch