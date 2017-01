Falschnachrichten in Berlin und Brandenburg - Das kann man gegen Fake-News tun

17.01.17 | 18:20 Uhr

Die Verfasser von Fake-News wollen oft bewusst Meinungen manipulieren oder sogar Polizeieinsätze auslösen. Bisher ist es nicht gelungen, Falschmeldungen einzudämmen. Doch immer mehr Organisationen kämpfen dagegen an - und auch User können etwas tun.



Es ist eine falsche Whatsapp-Meldung, die in Berlin einen Polizeieinsatz auslöst: Angeblich will eine Terrorzelle in Rudow Anschläge auf ein Neuköllner Einkaufszentrum verüben. Fake-News machen trotzdem täglich die Runde – nicht nur bei großen Themen sondern auch im Kleinen und Lokalen, in Berlin und in Brandenburg. Hier eine Übersicht, wie man Fake-News erkennen und was man gegen sie tun kann.

Was Fake-News sind

Fake-News sind so genannte Nachrichten, die ganz oder teilweise frei erfunden sind. Das können Texte sein, die in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter kursieren – es kann sich aber auch um manipulierte Bilder oder Videos handeln, die mit Videoschnitt- oder Bildbearbeitungsprogramme verändert wurden. Es gibt auch Graustufen, nicht ganz eindeutige Fakes - zum Beispiel, wenn Bilder zwar echt sind, aber aus dem Zusammenhang gerissen und mit einer Nachricht in Verbindung gebracht werden, die mit der Situation im Bild nichts zu tun hat.

Beispiele von Fake-News in Berlin und Brandenburg

Wie man Fake-News erkennt

Fake-News sind oft sehr skurrile Meldungen oder Berichte über Gewalttaten, die häufig mit Geflüchteten oder Ausländern zu tun haben sollen. Im Grunde kann aber jedes Thema eine Fake-Nachricht sein. Polemische Überschriften mit vielen Ausrufezeichen, unbekannte Verfasser oder keine Angaben zum Verfasser - auch hetzerische Meldungen können Anzeichen für Fake-News sein. Erschwerend komme hinzu, dass eine eindeutige Definition von Falschnachrichten schwierig ist. "Für die einen ist eine Fake-News, dass es Gott gibt - für andere ist das ein legitimer Glaube", sagt zum Beispiel Internet-Aktivist Markus Beckedahl. Auch Satire im Netz sei nicht immer für jeden erkennbar, sichtbar etwa bei der Plattform "Der Postillon", wo für viele Menschen trotz Kennzeichnung nicht ganz offensichtlich sei, dass es sich um Satire handele und nicht um richtige Nachrichten.

Wie Fake-News bekämpft werden

Jeder kann Fake-News bekämpfen, indem er oder sie offensichtliche Falschnachrichten als solche kommentiert und nicht weiterverbreitet. Wer sich nicht sicher ist, ob es sich um eine Fake-News handelt, kann die Nachricht an Portale schicken, die sich darauf spezialisiert haben, Fake-News zu prüfen. Auf "Hoaxmap" zum Beispiel sind Fake-News nach Orten und Themen geordnet. Auch "Mimikama" postet Falschnachrichten – und es ist ein Meldeformular für Fake-News eingerichtet. An Schulen beschäftigen sich Lehrer und Schüler mittlerweile mit dem Phänomen Fake-News, so wie zum Beispiel das Potsdamer Voltaire-Gymnasium. Facebook lässt seit kurzem Fake-News auch vom Recherchezentrum Correctiv aufspüren und berichtigen. Außerdem haben User die Möglichkeit, Fake-News zu melden. Internet-Aktivist Markus Beckedahl hatte kürzlich noch Facebook dafür kritisiert, dabei nicht schnell genug zu reagieren. Beckedahl vermutet, dass Facebook möglicherweise zu wenig Personal hat. "Für die deutschen Facebook-Beiträge sind vielleicht 200 Menschen zuständig - für alle Beiträge, die von bis zu 26 Millionen Facebook-Nutzern allein in Deutschland gemeldet werden." Vor Kurzem hat sich außerdem die "Schmalbart"-Initiative in Berlin zusammengefunden. Die 200 Journalisten und Medienmacher wollen vor allem in den sozialen Medien, etwa bei Facebook, Twitter und Youtube gegen Fake-News kämpfen. Es gehe Schmalbart um "Versachlichung und Klärung, um saubere Diskussion und Streit um Standpunkte."

Ab wann Fake-News strafrechtlich verfolgt werden

Der Berliner Jurist Christian Solmecke macht deutlich, dass nur bestimmte Fake-News strafrechtlich verfolgt werden: "Juristisch gibt es Fake-News im Bereich der unwahren Tatsachen-Behauptungen. Bei Desinformationen gegen Personen kann ich da auch jetzt schon wunderbar was machen. Das ist juristisch angreifbar." Fake-News allerdings im Sinne von diffusen Unwahrheiten, die nicht eine konkrete Person betreffen, seien schwieriger mit dem deutschen Recht in den Griff zu bekommen. Gegen die Falschaussage zum Beispiel, die Zahl der Asylbewerber in Deutschland hätte sich verzehnfacht, könne man juristisch wenig tun. Strafrechtlich verfolgt wird nun allerdings die Whatsapp-Fake-News, die einen Polizeieinsatz auslöste. Der mutmaßliche Schreiber der Nachricht bekommt ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.