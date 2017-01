Offenbar psychisch kranker Angreifer - Polizei erschießt Mann in Berlin-Hohenschönhausen

31.01.17 | 21:29 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Hohenschönhausen haben ein oder mehrere Polizisten am Dienstag einen Mann erschossen - der offenbar psychisch Kranke soll in seiner Wohnung mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein.

Bei einem Einsatz in Berlin-Hohenschönhausen ist am Dienstag ein Mann von der Polizei erschossen worden. Das bestätigte Winfrid Wenzel, Sprecher der Polizei Berlin, am Abend rbb|24. Der 25-Jährige starb in seiner Wohnung in einem elfstöckigen Mehrfamilienhaus in der Ribnitzer Straße, nahe des S-Bahnhofs Wartenberg. Er war der Polizei zufolge offenbar psychisch krank. Nach den ersten Erkenntnissen soll der Mann am Nachmittag die Feuerwehr alarmiert haben: Er erklärte, er wolle sich das Leben nehmen. Daraufhin fuhren Einsatzkräfte zur Wohnung des Mannes in der Ribnitzer Straße. Durch die geschlossene Wohnungstür sprachen Feuerwehrleute mit ihm, um ihn zu beruhigen. Ihnen gegenüber soll der Mann erneut gedroht haben, sich das Leben zu nehmen - und auf die Feuerwehrleute zu schießen, falls sie sich ihm näherten. Gegen 16:30 Uhr verständigte die Feuerwehr deshalb die Polizei.

Wie viele Kugeln den Mann trafen, ist noch unklar

"Durch den Türspion konnten unsere Kollegen sehen, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet war und nahe der Tür stand. Er hatte sich mit dem Messer bereits am Arm verletzt, deshalb entschieden die Kollegen, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen", sagte Wenzel rbb|24. Als die Polizisten in die Wohnung kamen, soll der Mann mit dem Messer auf sie zugegangen sein. Er habe das Messer auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht weggelegt. Daraufhin wurde aus nächster Nähe auf ihn geschossen - mindestens ein Schuss tötete den Mann, er starb noch in seiner Wohnung. Wie viele Kugeln ihn trafen und wie viele Beamte schossen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, das müssten die Obduktion und weitere Untersuchungen zeigen, sagte Wenzel. Die Mordkommission hat - wie in solchen Fällen üblich - die Ermittlungen übernommen.