92-jährige Berlinerin seit 2000 vermisst - Neuer Mordverdacht nach totem Rentner in Tiefkühltruhe

23.01.17 | 15:19 Uhr

Der mutmaßliche Mörder des Berliner Rentners, der in einer Tiefkühltruhe entdeckt wurde, ist in einem weiteren Fall in Mordverdacht geraten. Ein 92-Jährige wird seit 2000 vermisst. Sie wohnte im selben Haus wie der Tatverdächtige - in der Nähe des Rentners.



Wenige Tage nach der Entdeckung eines toten Rentners in einer Tiefkühltruhe haben Berliner Ermittler Hinweise auf ein weiteres Gewaltverbrechen desselben Tatverdächtigen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatte der 55-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, auch Zugriff auf das Konto einer heute 92-jährigen Frau, die seit Ende 2000 verschwunden ist. Die Ermittler vermuten laut Mitteilung vom Montag, dass der Verdächtige die Frau ermordete. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.



Der Tatverdächtige habe damals im selben Haus wie die Vermisste gewohnt - und zwar in der Naugarder Straße 49 im Stadtteil Prenzlauer Berg, in der Nähe des ermordeten Rentners. Die Frau wurde im August 2002 von Amts wegen bei der Anschrift abgemeldet. Die Wohnung könne deshalb nicht mehr abgesucht werden, sagte eine Polizeisprecherin.



Leiche jahrelang in Tiefkühltruhe aufbewahrt

Gegen den 55-Jährigen war in der vergangenen Woche Haftbefehl wegen Raubmordes ergangen. Der eingefrorene Leichnam des Rentners, der heute 90 Jahre alt wäre, war am 9. Januar ebenfalls in Prenzlauer Berg entdeckt worden. Der Getötete soll zehn Jahre in der Tiefkühltruhe gelegen haben. Der Verdächtige ist danach schnell von den Beamten ermittelt worden, weil es Videoaufnahmen einer Bank gab. Diese zeigten, wie ein Unbekannter im vergangenen Dezember und Januar Geld vom Konto des Toten abhob. Der Mann wurde dann in der Nähe der Wohnung des Opfers festgenommen. Polizisten fanden bei ihm persönliche Gegenstände des Getöteten.



Schwierige Suche nach den Spuren der Frau

Auf die verschwundene Frau seien die Ermittler durch beschlagnahmte Unterlagen des Tatverdächtigen gestoßen, sagte die Polizeisprecherin. Dort sei der Name Irma K. aufgetaucht. Die Rentnerin war laut Polizei damals nicht als vermisst gemeldet worden. Sie müsse sehr zurückgezogen gelebt haben, so die Sprecherin. Es sei eine sehr schwierige Suche nach Spuren der Frau. "Vielleicht kann sich noch ein Arzt, ein Frisör oder Apotheker an Frau Kurowski erinnern", sagte die Sprecherin. Menschen, die die Rentnerin kannten sowie Hinweise zu Verwandten oder Kontaktpersonen geben könnten, mögen sich melden, appellierte die Polizei.





Querverbindungen zwischen der Frau, dem Senior und dem Tatverdächtigen

Der Tote in der Truhe wurde gefunden, weil ein Mieter des Hauses in der Hosemannstraße seinen Nachbarn als vermisst gemeldet hatte. Er habe ihn schon länger nicht gesehen. Die Polizei ließ daraufhin Feuerwehrleute die Wohnung des Mannes öffnen. Eine Untersuchung in der Rechtsmedizin der Charité ergab, dass der Rentner getötet worden war. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte, bei den Ermittlungen hätten sich Querverbindungen zwischen der Frau, dem Senior und dem Tatverdächtigen ergeben. Nähere Angaben machte er aber nicht. Es werde vermutet, dass sich der 55-Jährige über längere Zeit am Vermögen der beiden älteren Menschen bedient habe.



Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll der Mann in der Tiefkühltruhe ein Witwer gewesen sein, dessen Spur sich 2006 oder 2007 verlor. Der Tatverdächtige habe sich demnach um die Wohnung des Opfers gekümmert und Handwerker für Reparaturen hineingelassen.