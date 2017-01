Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen etwa 20 Kilogramm schweren Granitstein

zwischen den S-Bahnhöfen Mexikoplatz und Zehlendorf ins Gleis gelegt.



Wie die Bundespolizei Berlin am Dienstag berichtete, wurde sie gegen 1 Uhr nachts von der S-Bahn alarmiert, nachdem ein Zug der Linie S1 durch einen Zusammenprall mit einem Gegenstand beschädigt wurde. Vor Ort fanden die Beamten kurz vor dem Einfahrtssignal in den Bahnhof Zehlendorf einen etwa 20 Kilogramm schweren Granitstein in den Gleisen, der durch den Aufprall mit der S-Bahn in drei Teile zerbrochen war. Die Einsatzkräfte entfernten alle Teile aus dem Gleisbereich und stellten teilweise erhebliche Beschädigungen an mehreren Wagenteilen der abgestellten S-Bahn fest.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort musste der betroffene Zug zur weiteren Schadensbewertung und Instandsetzung in ein S-Bahnwerk überführt werden.