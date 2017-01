Bei einer Spritztour mit einem zuvor gestohlenen Fahrschulauto haben zwei Jugendliche am Sonntagabend in Berlin-Kreuzberg einen Unfall verusacht. Dabei sind die Täter an der Kreuzung Oranien-/Lobeckstraße in ein entgegenkommendes Auto gerast. Die Insassen des zweiten Wagens wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Wucht des Aufpralls war offenbar so groß, dass beide Autos in weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge schleuderten. Die Täter waren zunächst geflüchtet. Kurz darauf nahmen Beamte zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Nähe des Unfallortes fest.

Zeugen hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie bei einer Fahrschule in der Friedrichstraße eine eingeschlagene Scheibe bemerkt hatten. Die Einbrecher hatten offenbar den Schlüssel des Wagens gestohlen und waren dann mit diesem Richtung Kreuzberg gefahren.