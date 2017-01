Ein Verletzter in Berlin-Marzahn

Im Unfallkrankenhaus Marzahn in der Warener Straße ist am Donnerstag Chlorgas ausgetreten. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz, berichtete Hauptbrandmeister Sven Gerling im rbb.



Das Gas war demnach im Technikraum eines Schwimmbades ausgetreten, das das Krankenhaus zu Therapiezwecken betreibt. Die alarmierte Feuerwehr barg zwei Fässer und lüftete den Technikraum. In benachbarten Stationen wurden keine erhöhten Werte von Chlorgas gemessen.

Wie Gerling sagte, verletzte sich ein Arbeiter, der sich zu dem Zeitpunkt im Schwimmbad aufgehalten hatte, leicht. Er erlitt leichte Reizungen der Atemwege und wurde im Krankenhaus selbst behandelt.

Mit Informationen von David Doschen, RadioBERLIN 88,8