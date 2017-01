Der Lärm durch Lkw, die schwere Güter transportieren ist für Anwohner des Drebkauer Ortsteils Klein Oßnig (Spree-Neiße) unzumutbar. Das hat das Verwaltungsgericht Cottbus entschieden.

Der Lärmpegel liege in einem kritischen Bereich und das Tempolimit werde in 91 Prozent der Fälle überschritten, teilte das Gericht am Montag in seiner Urteilsbegründung mit. Bis zu 16.000 Fahrzeuge fahren pro Tag durch Klein Oßnig, darunter viele Lastwagen. Rund 3.000 Anwohner sind von Lärm und Abgasen betroffen.

Wenn der Landkreis Spree-Neiße als zuständige Straßenverkehrsbehörde das Urteil akzeptiert, muss er über einen zuvor abgelehnten Antrag auf Lärmschutz erneut entscheiden. Laut Gericht hatte die Behörde die Ablehnung damit begründet, dass der Schwerlastverkehr dann nur über die Autobahnen gelenkt werden könnte, ein solcher Zwang aber unmöglich sei. Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht.