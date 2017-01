Weil er seinen zwei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt hat, ist ein 25-Jähriger vom Landgericht Potsdam zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die 1. Strafkammer verurteilte den Vater am Montag wegen Totschlags. Damit ging das Gericht noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die sechs Jahre Haft beantragt hatte.

Laut Urteil hatte der Mann seinen kleinen Sohn im Juni vergangenen Jahres in Brandenburg/Havel so heftig geschüttelt und geschlagen, dass dieser wenig später an massiven Blutungen im Gehirn starb. Der vom Vater alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Mutter schlief zur Tatzeit.

Der junge Vater hatte angegegeben, er sei in der Situation überfordert gewesen, weil sich das schreiende und weinende Kind nicht beruhigen ließ. Eine Gutachterin hatte dem 25-Jährigen im Prozessverlauf verminderte Intelligenz bescheinigt, doch der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter sprach von einem Gewaltexzess. Zudem hätte der Mann die Mutter wecken können, wenn er sich überfordert fühlte, so der Richter.