Deutsche Verbraucherschützer ziehen im Streit mit WhatsApp vor Gericht. Der Bundesverband vzbv hat vor dem Landgericht Berlin Klage eingereicht - wegen der Weitergabe von Telefonnummern von Nutzern an Facebook. Der Messenger-Dienst sammele und speichere die Daten seiner Nutzer teils widerrechtlich und gebe sie an Facebook weiter, erklärten die Verbraucherschützer.

Eigentlich hatte Facebook im vergangenen Sommer verfügt, dass keine Daten von europäischen WhatsApp-Nutzern mehr an den Mutterkonzern weitergegeben und von ihm genutzt werden. Doch dieses Versprechen hielt nach Angaben der Verbraucherschützer nicht lange. Die Weitergabe der Kundendaten nach der Änderung der Nutzungsbestimmungen im vergangenen August an den Mutterkonzern Facebook sei widerrechtlich, so deren Argumentation. Die an Facebook weitergegebenen Daten müssten gelöscht werden.

Die Sammlung und Weitergabe der Daten geschehe unabhängig davon, ob die WhatsApp-Nutzer einen Facebook-Account hätten oder nicht. Denn auch die Nummern von Bekannten, die im Telefonbuch der WhatsApp-Kunden gespeichert seien, würden an die gesamte Facebook-Unternehmensgruppe weitergegeben.