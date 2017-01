Kurz nachdem die Berliner Polizei im Zuge der Ermittlungen zu einem brutalen Kiosküberfall in Berlin-Kreuzberg mit einem Video und Bildern öffentlich nach zwei Tätern gefahndet hatte, stellte sich nun ein 19-jähriger der Polizei. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Er räumte ein, an dem besagten Raubüberfall auf einen Kiosk in der Ohlauer Straße in Kreuzberg am 16. Dezember 2016 beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Männer sollen das Geschäft gegen 23.00 Uhr betreten, der dort arbeitenden Person ein Messer vorgehalten und Geld gefordert haben. Als die - wie nun bekannt geworden - 34-jährige Transfrau den Arm eines der Männer weggedrückt habe, habe dieser mehrfach in Richtung ihres Bauches gestochen und sie dabei verletzt.

Außerdem gab er einen weiteren Raub auf einen Kiosk in der Kreuzberger Böckhstraße am 19. Dezember zu, bei dem es zu einer Auseinandersetzung mit einem im Laden befindlichen Mann gekommen sei.



Gleichzeitig meldete sich ein Zeuge in einer anderen Polizeistelle, der mit einem Foto aus einem sozialen Netzwerk die Identität des zweiten, 18-jährigen Tatverdächtigen ermöglichte. Nach Aussage des 19-Jährigen handelt es sich in beiden Fällen um den gleichen Komplizen.