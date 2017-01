Verletzte bei Wohnungsbrand in Spandau

Im Berliner Bezirk Spandau hat es in der Nacht zu Dienstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Mehrere Menschen wurden nach Feuerwehrangaben verletzt. Demnach brannte eine Wohnung im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Wasserwerkstraße.

Die Feuerwehr konnte mehrere Personen aus der Wohnung retten. Eine Person musste wiederbelebt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. In diesem Jahr sind schon drei Menschen bei Wohnungsbränden in Berlin ums Leben gekommen.