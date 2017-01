Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Friedrichshagen ist entschärft. Nach Angaben der Polizei wurde der 250-Kilo-Sprengkörper am Dienstagnachmittag problemlos unschädlich gemacht. Wenige Stunden zuvor war die Fliegerbombe in einem Waldstück entdeckt worden.



Die Sperrungen der Schöneicher Straße und der Schöneicher Landstraße wurden am frühen Abend aufgehoben.