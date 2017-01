Der Zuschauer Berlin Dienstag, 24.01.2017 | 09:17 Uhr

Ich möchte an dieser Stelle mal auf eine kleine sprachliche Ungenauigkeit hinweisen, die leider auch in den rbb-Hörfunkwellen öfter praktiziert wird: Temperaturen können nicht "über den Gefrierpunkt steigen", wenn es schon gefroren ist. Wenn die Temperatur deutlich unter null Grad liegt, und sie dann steigt, bewegt sie sich nicht in Richtung Gefrierpunkt, sondern in Richtung Taupunkt.



Richtig muss es also heißen: "Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen fast überall in Brandenburg und Berlin über den Taupunkt steigen, sodass die Glättegefahr in der zweiten Tageshälfte zunächst abnimmt."



Wenn es später dann deutlich über null Grad ist, und die Temperaturen dann wieder sinken, bewegen sie sich wieder in Richtung Gefrierpunkt.